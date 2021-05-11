مطران الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك



أرسل دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية والشيخ محمد مختار وزير الأوقاف والشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق "وزير الداخلية ووزير الخارجية سامح شكرى والفريق عباس كامل رئيس جهاز المخابرات واللواء عادل جعفر رئيس جهاز الامن الوطنى.





وجاء فى نص رسالته: خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات.



وقال المطران منير: ندعو الله القدير أن ينهى هذا الوباء الذى يهدد شعوب العالم. ويحفظ مصر وشعبها من كل شر.