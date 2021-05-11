Advertisements

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمصريين بمناسبة عيد الفطر

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن العالم كله في ترقب وحذر شديد من انتشار السلالة الهندية، وهى ظهرت بالفعل في عدد من الدول على مستوى العالم، متمنيا ألا تصل هذه السلالة إلى مصر.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة المصرية إتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية على مستوى المنافذ المصرية لمنع وصول السلالة المتحورة إلى مصر، مناشدا المصريين تقليل التجمعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة وفي أثناء عيد الفطر حتى لا تزداد الإصابات بكورونا.

وأوضح أن فترة حضانة فيروس كورونا فترة طويلة وهو ما يتسبب في أن حامل الفيروس قد ينقل العدوى لعدد أكبر من المحيطين به، مضيفا: "لو اتنين لبسين الكمامة فرص نقل العدوى بتقل جدا، ولكن إذا ارتدى شخص كمامة والآخر لم يرتديها تصل فرصة نقل العدوى إلى 50%".

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق