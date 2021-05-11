مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمصريين بمناسبة عيد الفطر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن العالم كله في ترقب وحذر شديد من انتشار السلالة الهندية، وهى ظهرت بالفعل في عدد من الدول على مستوى العالم، متمنيا ألا تصل هذه السلالة إلى مصر.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة المصرية إتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية على مستوى المنافذ المصرية لمنع وصول السلالة المتحورة إلى مصر، مناشدا المصريين تقليل التجمعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة وفي أثناء عيد الفطر حتى لا تزداد الإصابات بكورونا.



وأوضح أن فترة حضانة فيروس كورونا فترة طويلة وهو ما يتسبب في أن حامل الفيروس قد ينقل العدوى لعدد أكبر من المحيطين به، مضيفا: "لو اتنين لبسين الكمامة فرص نقل العدوى بتقل جدا، ولكن إذا ارتدى شخص كمامة والآخر لم يرتديها تصل فرصة نقل العدوى إلى 50%".

