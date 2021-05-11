"البترول" وبكتل الأمريكية تناقشان مستجدات مجمع البحر الأحمر

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع ستيوارت جونز رئيس شركة بكتل الأمريكية لشؤون العلاقات الإقليمية، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجال البترول والمشروعات المشتركة بين الجانبين.





وأوضح بيان للبترول اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الذي تقدر استثماراته بنحو 7 مليارات دولار وتصور خطة العمل المقترحة لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه مع الشركة الأمريكية ونتائج دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع بالإضافة إلى توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المشروع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.





وأكد الملا أن مشروع المجمع يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات وزيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، مؤكداً ضرورة التنسيق للإسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع المجمع.





وأضاف أن مشاركة شركات عالمية عملاقة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط ومن ضمنهم شركة بكتل، يعد دليلاً قوياً على أهمية هذه اللجنة ودورها في نشاط الغاز الطبيعي بالمنطقة لما توفره هذه اللجنة من فرصة لتحديد الأهداف المشتركة وإعطاء ثقة لكافة الشركات الراغبة في العمل بالمنطقة من خلال تكوين مناخ متوازن للاستثمارات بالمنطقة بالكامل.



