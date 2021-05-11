Advertisements

رفع العلم على الكراكة مميش ورحلة اليخت.. مشاهد افتتاح الرئيس لمشروعات قناة السويس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

شهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات قناة السويس، عدة مشاهد هامة، حيث تفقد المجرى الملاحي على متن يخت، فضلًا عن رفع علم مصر وإطلاق إشارة دخول الكراكة "مهاب مميش" الخدمة.

ويرصد "الفجر"، مشاهد افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تطوير قناة السويس.

تفقد قناة السويس
لعل أبرز المشاهد، تتجسد في تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجرى الملاحي لقناة السويس على متن يخت، لافتتاح عددًا من المشروعات التابعة للهيئة.  

رفع العلم مصر على الكراكة مميش
ثم قام الرئيس السيسي، برفع علم مصر وإطلاق إشارة دخول الكراكة "مهاب مميش" الخدمة وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناه السويس.

وصافح الرئيس، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، واستمع لشرح مفصل حول الكراكة التى تعد أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط وإفريقيا، وبانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تحدث الإضافة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قناة السويس من حيث تنفيذ أعمال التكريك داخل المجرى الملاحي، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل وخارج مصر.

تدشين قاطرتين
كما تضمنت المشاهد، تدشين عدد من مراكب الصيد وتسلميها للصيادين، بالإضافة إلى تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحرى لقناة السويس.

تسليم شباب الصيادين 34 مركبا 
وسلم الرئيس، شباب الصيادين أول دفعة من سفن الصيد المصرية التي تم تصنيعها داخل ورش هيئة قناة السويس، وعددها 34 مركب صيد، ضمن توجيهاته بإنشاء 100 مركب صيد، بتجهيزات فنية حديثة تم تصنيعها فى 4 ورش تابعة لهيئة قناة السويس على مدار عام ونصف تقريبًا.

وكان الرئيس السيسى، شهد افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر الفيديو كونفرانس، منها محطات الملاحة ومحطات المياه وغيرها.

وافتتح المجموعة الأولى لمحطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه مصري لترتفع بذلك طاقة المحطة لـ480 ألف متر مكعب باليوم بما يكفي حاجة مدينة بورسعيد حتى عام 2038، ومحطة إرشاد الفردان، وهي ضمن 16 محطة على المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي، وجرى تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة. 

كما شهد الرئيس، افتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري وشركة القناة للمواني بمدينة الإسماعيلية، حيث اشترت الهيئة 73 عمارة بواقع 1008 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وجرى تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية حيث تنتقل إليها شركة القناة والمواني، وتم التعاقد على 3 لانشات هي الأحدث لمكافحة التلوث والإنسكاب البترولي ومتوقع دخولها للخدمة خلال هذا الشهر. 

وكذلك، افتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش بإجمالي 9 عمارات بإجمالي 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه.

أخبار تهمك

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 15 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق