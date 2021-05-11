رفع العلم على الكراكة مميش ورحلة اليخت.. مشاهد افتتاح الرئيس لمشروعات قناة السويس



شهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات قناة السويس، عدة مشاهد هامة، حيث تفقد المجرى الملاحي على متن يخت، فضلًا عن رفع علم مصر وإطلاق إشارة دخول الكراكة "مهاب مميش" الخدمة.



ويرصد "الفجر"، مشاهد افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تطوير قناة السويس.



تفقد قناة السويس

لعل أبرز المشاهد، تتجسد في تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجرى الملاحي لقناة السويس على متن يخت، لافتتاح عددًا من المشروعات التابعة للهيئة.



رفع العلم مصر على الكراكة مميش

ثم قام الرئيس السيسي، برفع علم مصر وإطلاق إشارة دخول الكراكة "مهاب مميش" الخدمة وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناه السويس.



وصافح الرئيس، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، واستمع لشرح مفصل حول الكراكة التى تعد أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط وإفريقيا، وبانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تحدث الإضافة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قناة السويس من حيث تنفيذ أعمال التكريك داخل المجرى الملاحي، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل وخارج مصر.



تدشين قاطرتين

كما تضمنت المشاهد، تدشين عدد من مراكب الصيد وتسلميها للصيادين، بالإضافة إلى تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحرى لقناة السويس.



تسليم شباب الصيادين 34 مركبا

وسلم الرئيس، شباب الصيادين أول دفعة من سفن الصيد المصرية التي تم تصنيعها داخل ورش هيئة قناة السويس، وعددها 34 مركب صيد، ضمن توجيهاته بإنشاء 100 مركب صيد، بتجهيزات فنية حديثة تم تصنيعها فى 4 ورش تابعة لهيئة قناة السويس على مدار عام ونصف تقريبًا.



وكان الرئيس السيسى، شهد افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر الفيديو كونفرانس، منها محطات الملاحة ومحطات المياه وغيرها.



وافتتح المجموعة الأولى لمحطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه مصري لترتفع بذلك طاقة المحطة لـ480 ألف متر مكعب باليوم بما يكفي حاجة مدينة بورسعيد حتى عام 2038، ومحطة إرشاد الفردان، وهي ضمن 16 محطة على المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي، وجرى تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة.



كما شهد الرئيس، افتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري وشركة القناة للمواني بمدينة الإسماعيلية، حيث اشترت الهيئة 73 عمارة بواقع 1008 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وجرى تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية حيث تنتقل إليها شركة القناة والمواني، وتم التعاقد على 3 لانشات هي الأحدث لمكافحة التلوث والإنسكاب البترولي ومتوقع دخولها للخدمة خلال هذا الشهر.



وكذلك، افتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش بإجمالي 9 عمارات بإجمالي 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه.