Advertisements

"السيسي": الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن التفريط فيه

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه.

وقال خلال افتتاحه اليوم عددا من مشروعات قناة السويس إن أزمة سد النهضة تدعو للقلق والمفاوضات تحتاج إلى صبر وعلى شعب مصر أن يثق في قيادته فمسار التفاوض يحتاج إلى تأن ولا يجب استعجال النتائج فالجهود مستمرة من أجل الوصول لحل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جدا.

وأشار إلى أن التطور الذي تشهده هيئة قناة السويس حاليا يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم ويؤكد على مواصلة العمل بكفاءة واستمرار جهودها في تنفيذ مشروعاتها التنموية.

أخبار تهمك

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق