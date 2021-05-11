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"السيسي": الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن التفريط فيه
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:24 م
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه.
وقال خلال افتتاحه اليوم عددا من مشروعات قناة السويس إن أزمة سد النهضة تدعو للقلق والمفاوضات تحتاج إلى صبر وعلى شعب مصر أن يثق في قيادته فمسار التفاوض يحتاج إلى تأن ولا يجب استعجال النتائج فالجهود مستمرة من أجل الوصول لحل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جدا.
وأشار إلى أن التطور الذي تشهده هيئة قناة السويس حاليا يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم ويؤكد على مواصلة العمل بكفاءة واستمرار جهودها في تنفيذ مشروعاتها التنموية.
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