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برلمانية: زيادة موازنة «المجلس القومي للمرأة» بنسبة 100% يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من الضمانات غير المسبوقة لتمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافته إلى أن رفع موازنة المجلس القومي للمرأة من 85 مليون جنيه في العام الماضي إلى نحو 151 مليون جنيه في الموانة الجديدة، بنسبة تصل الى نحو 100،22%، يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية واعترافها بمكانتها وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع.


وأضافت «البيومي»، أن المرأة المصرية لعبت دورًا مهمًا في المجتمع المصري، وكان لها دورًا فاعلا وتقلدت المناصب السياسية والحكومية، وأيضًا قدمت الدولة خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة لدعم المرأة المصرية ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا، وعملت على القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي، وجعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، فأصبحت المرأة المصرية نموذجًا يحتذى به في جميع المحافـــل الدوليـــة فـــى شــتى المجــــــالات، وصارت تجربة تمكين المرأة في مصر والاستثمار في طاقاتها مثار حديث وعناوين مقالات وأطروحات رسائل بحثية.


وأوضحت «البيومي»، أن اهتمام الرئيس السيسي وقرينته الدائم دليل قوي على واقع المرأة المصرية وما حققته من مكاسب غير مسبوقة منذ عام 2014، إيمانًا بدورها ونضالها من أجل الحفاظ على قوام الاسرة المصرية، وتحملها المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، مؤكده أن الرئيس السيسي حريص منذ اليوم الأول على دعم المرأة وهو ما اتضح في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ورسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

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