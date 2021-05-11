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ضوابط صلاة العيد في الإسكندرية (تعرف عليها)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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اجتمع الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بمديرى الإدارات الفرعية وذلك بحضور قيادات المديرية لبحث آليات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، برعاية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضافت المديرية، أن ضوابط صلاة العيد الفطر المبارك بنفس ضوابط الجمعة مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه.


وأشار إلى أن الضوابط تتضمن ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه.

وتابع خشبة: فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وفتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأكد الشيخ خشبة خلال الاجتماع انه كلف غرفة عمليات المديرية والتي يترأسها بضرورة تكثيف عملها في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة ١٤-٥-٢٠٢١م.

واختتم الشيخ خشبة الاجتماع موجها باقة من التهاني والتبريكات للرئيس ووزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية وجموع الشعب المصري عامة والشعب السكندري خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ضوابط صلاة العيد في الإسكندرية (تعرف عليها)
ضوابط صلاة العيد في الإسكندرية (تعرف عليها)
ضوابط صلاة العيد في الإسكندرية (تعرف عليها)
ضوابط صلاة العيد في الإسكندرية (تعرف عليها)
ضوابط صلاة العيد في الإسكندرية (تعرف عليها)
ضوابط صلاة العيد في الإسكندرية (تعرف عليها)

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