إخلاء سبيل المتهمين في قضية حسن شاكوش

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، باخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية كافيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش.



وكشفت تحقيقات النيابة في وقت سابق عن اعترفات المتهمين في القضية أنهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم





بدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقمة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، إضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.