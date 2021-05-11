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مستشار الرئيس يكشف عن تحرك جديد لـ تطعيم كبار السن ضد كورونا (فيديو)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الحصول على لقاح كورونا أمر هام لمواجهة الجائحة، حيث أنه يقلل الإصابات الشديدة، والتي تؤدي إلى احتياج المرضى إلى دخول المستشفيات، واستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن كبار السن هم أكثر فئة تحتاج لدخول المستشفى واستخدام أجهزة التنفس الصناعي حال إصابتهم بفيروس كورونا، موصيا كبار السن بالإسراع للحصول على لقاح كورونا.

ولفت إلى أنه سيكون هناك حملات تشابه حملات تطعيم شلل الأطفال تستهدف تطعيم كبار السن بالتوجه إلى منازلهم، منوها بأن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والدخول في مضاعفات شديدة.

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