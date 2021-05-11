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الري: إزالة 39 إزالة جديدة بـ 4 محافظات

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ 39 إزالة للتعديات على أملاك ري، اليوم الثلاثاء، خلال حملات موسعة في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم، إن الإزالات شملت محافظات " المنوفية – الدقهلية – دمياط – بنى سويف " مؤكدة أن إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 61843 إزالة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، أطلقت حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية.

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