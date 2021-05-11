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"خارجية الشيوخ" تدين انتهاكات الكيان الصهيوني بحق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أدان النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، انتهاكات الكيان الصهيوني الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك عقب قيام الكيان الصهيوني بالاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينيين القاطنين بالحي وتهجير سكانه قسريًا، معتبرًا ذلك جريمة كبرى وانتهاك لأبسط معانى حقوق الإنسان.


وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن هذه الممارسات العنصرية تمثل انتهاكا صارخًا لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، الخاصة بحماية المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الممارسات العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة.


وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بصمود الفلسطينين في وجه الاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال، والدفاع عن قضيتهم المشروعة، مؤكدا أن إرهابهم لن يزيد الفلسطينيين إلا إصرارا وصمودًا، مطالبًا الأمة العربية بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

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