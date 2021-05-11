روسيا تسجل 329 وفاة 8115 إصابة جديدة بكورونا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 8115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 329 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأصدرت الغرفة الروسية، بيانًا قالت فيه: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم تسجيل 8115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 82 منطقة روسية".

وأعلنت السلطات الصية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 329 حالة وفاة، مقابل 321 وفاة أمس، فيما تماثل 7009 مرضى للشفاء.

وقالت السلطات الصحية في روسيا، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة بلغ 4 ملايين و896842 إصابة مؤكدة منها 113 976 حالة وفاة.