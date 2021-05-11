بسبب كورونا.. تعليق الصلوات بكنيسة القديسين في الإسكندرية حتى نهاية مايو





وافق الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على تعليق الصلوات بكنيسة القديسين "مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء" بمنطقة سيدي بشر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



ووفقًا لبيان صادر عن كنيسة القديسين، تقرر بإجماع آراء كهنة الكنيسة تعليق جميع الصلوات بدءًا من اليوم وحتى نهاية مايو الجاري، على أن يجري تقييم الموقف في نهاية المدة المحددة.





وتضمن البيان 5 قرارات أخرى وهي أن تصلي الكنيسة قداس واحد يوم الأحد من كل أسبوع بحضور آباء ومعلم فقط، ويستمر طقس المعمودية بواقع معمودية واحدة فقط يوم الأحد على أن يجري الترتيب مسبقًا مع مكتب الخدمة.وأشار البيان إلى أن صلوات الإكليل تصلى بحضور كاهن واحد و٤٠ فرد على الأكثر مع مراعاة التباعد وارتداء الكمامة بكامل الالتزام بدون استثناء، فيما تصلى صلوات الجنازة بحضور كاهن واحد ويقتصر الحضور على أهل المنتقل فقط- بحسب البيان.



واعتذرت الكنيسة عـن استقبال أي رحلات خلال الفترة الحالية دون أي استثناءات، وأصدرت كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج قرارًا مماثلا بمنع الرحلات.وأضافت كنيسة القديسين أن تلك القرارات تأتي نظرًا لما وصفته بالوضع الصحي والوبائي الصعب وتزايد الإصابات بصورة مفزعة، وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية وحضور الصلوات رغم إصابتهم أو ظهور أعراض مرضية عليهم.



