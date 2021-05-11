Advertisements

أبو الغيط: نبعث برسالة واضحة للعالم بأن الوضع في فلسطين غير قابل للاستمرار

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما يجري في القدس المحتلة، وفي الأ ارضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع الطارئ الافتراضي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة: "نبعث برسالة واضحة للعالم بأن الوضع في فلسطين غير قابل للاستمرار على هذا النحو.. وأن الهدوء، الذي طالما ادعى الاحتلال وجوده ليس إلا هدوًء على السطح، يخفي تحته عناصر لانفجار وتصعيد لتقف آثاره عند حدود المنطقة".

وأضاف أبو الغيط: "وقد أرينا بالأمس فقط كيف يمكن أن يؤدي التصعيد الإسررئيلي إلى هجمات عشوائية منفلتة لا تعكس سوى الرغبة في استعراض القوة وتسجيل النقاط السياسية في الداخل على حساب دماء الأطفال في غزة".

وتابع: "لقد جرى ما جرى من عن ٍف واعتداءات وانتهاكات واسعة عبر الأسابيع الماضية تحت بصر العالم أجمع.. وعلى كافة أصحاب الضمائر الحرة، ممن يتابعون وقائع هذه الج ارئم المكتملة الأركان، أن يقفوا أيضاً على السياق الذي تجري فيه هذه الج ارئم... ما شهدناه هو -بكل وضوح وصراحة- استفزازات مفتعلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي طالت أقدس المقدسات الإسلامية... وفي أقدس الشهور لدى المسلمين".

وأكد الأمين العام: "خلال الأسابيع الماضية، لم تكن هناك واقعٌة واحدة بدأ فيها العنف من الجانب الفلسطيني.. لم تكن هناك حادثة واحدة بادر فيها الفلسطينيون إلى الاستف ازز أو التصعيد... إلا إذا اعتبرنا أن تنظيم إفطار جماعي للتضامن مع من ُيهددون بالطرد والتشريد ونزع الملكية.. هو إج ارء عنيف.. أو إذا اعتبرنا سعي المصلين للدخول للمسجد الأقصى لأداء شعائرهم، ثم التجمع في باحاته".

وأوضح: "وحول مداخل البلدة القديمة.. جريمة نكراء تستوجب العقوبة. ونتساءل: ما الذي يدعو الاحتلال الإسارئيلي إلى هذه الاستف از ازت المفتعلة؟ هل يتصور الاحتلال مثلاً أن بإمكانه الفصل بين المقدسيين ومقدساتهم؟ هل يتصور أنه يستطيع أن يعزل الأقصى من سياقه الإسلامي، الذي تتطلع إليه أفئدة المسلمين في كافة أرجاء الدنيا؟ هل يعتقد هذا الاحتلال الغاشم أن الاستفازازت".
ِ
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الوضع في فلسطين الجامعة العربية ابو الغيط

أخبار تهمك

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ 40 دقيقة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الحكومة الفلسطينية: الانحياز الأمريكي شجع نتنياهو للتصعيد المستفز ضد الأقصى

الحكومة الفلسطينية: الاعتداء على الأقصى تطبيق لـ"قانون القومية" الإسرائيلي

"المحمود": القدس والمسجد الأقصى خط أحمر

أبو الغيط يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

أبو الغيط يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

الذكرى الـ50 لإحراق الأقصى.. الشورى ينقل تنديد "البرلماني العربي" بانتهاكات إسرائيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق