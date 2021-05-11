خاص ل "الفجر" عمر محمد "يكشف حقيقة تفاوض فريق إيطالي من الدوري الممتاز معه .. ويذكر الفرق بين ناشئين مصر وإيطاليا





عندما نري نجوم مصرية تتألق وتصول وتجول في أعماق القارة العجوز "أوروبا" هذا يكون مصدر فخر لجميع المصريين ، وهذه المرة لما يكون لاعب مشهور لياخد اللقطة الإعلامية ، ولكنها موهبة مصرية تعمل في صمت تام ، بدأت من أرض الإسكندرية لتتألق في الملاعب الإيطالية بجدها وتعبها ، عندما نذكر هذه الكلمات عزيزي المشاهد تذكر هذا الاعب جيدٱ لأنه سيكون من الاعبين المتألقين في سماء أوروبا وبالتحديد إيطاليا أنه " عمر محمد " إبن محافظة الإسكندرية .





ومن هذا المنطلق أجرت "بوابة الفجر الرياضي" حوار صحفي مع اللاعب لمعرفة كافة تفاصيل انتقالها إلي إيطاليا وحقيقة تفاوض نادي من الدوري الإيطالي الممتاز معه كل هذا وأكثر





إلي نص الحوار









في البداية ي كلمنا عن بدأياتك مع كرة القدم ؟



أنا بدأت ف اكاديمية كورة زي أي حد وهو صغير ف الورديان بعد كدا روحت منها أبوقير الأسمده قعدت طول الناشئين ف أبوقير الأسمده طلعت فريق أول بعد كدا روحت إعاره بمطروح نادي القاسمي بعد كدا رجعت ابوقير بعد كدا سافرت إيطاليا



كيف وصلت للعب في الدوري الإيطالي؟



انا عندي عمي عايش هناك وكان متكلم مع وكيل لاعبين في إيطاليا طلب مني أني ابعت ليها بعض فيديوهاتي وهو شافها وأعجب بطريقة لاعبي طلبني وسافرًت



ما هي أول محطاتك في إيطاليا ؟



كانت بدأياتي في إيطاليا مع فريق " بوياردو مير" وهي اولي محطاتي في إيطاليا ثم أنتقلت بعد ذلك للعب ل فريق "كليرنو" وقعدت مع الفريق خمس شهور بعد كدا روحت "ارشيتانا " عن طريق وكيل بتاعي هنا إيطالي ، ثم انتقلت لفريق "ريدجانا " ولكن في نهاية المطاف انا وانا حاليا بلعب ف لتوانيا درجه تانيه بقالي شهر ولعبت أول مباراة مع الفريق وأحزرت أول هدف ليا مع الفريق .





من وجهة نظرك أي الفرق بين قطاع الناشئين في مصر وإيطاليا ؟



فرق كبير بين الكورة ف مصر والكورة ف إيطاليا شايف إمكانيات كبيرة في إيطاليا هناك أهتمام بقطاع الناشئين بدرجة عناية وفائقه لذلك الناشئين في إيطاليا مؤهلين للاعب في الفرق الكبري مباشرة .



ما الفرق بين عقلية المدرب المصري والأجنبي من وجهة نظرك ؟



هناك فرق شاسع بين الإثنان وهذا ليس تقليل من شأن المدر المصري ولان المدرب المصري يدرب علي قد الإمكانيات المتوفرة له ولكن هناك اختلاف في العقليه من حيث تفكير وتطور وتكنولوجيا وحسابات كل حاجه بتتحسب اتفه حاجه بتتحسب وبيبصلها ف ده اللي بيقدمهم عن المصريين .





هل شاركت قبل ذلك مع منتخب مصر ناشئين ؟



نعم بالفعل شاركت في معسكر مع منتخب ناشئين مواليد 2000 ، ولكن الحظ لم يحالفني وإصابة وغادرت المعسكر .





حاجة شوفتها في إيطاليا وبتمني انها تكون في قطاع ناشئين مصر ؟



إن الفرق الكبيرة تبص للناشئين وتعتمد عليها علشان نطور فكر الاعبين ونطور من الكورة في مصر بالإضافة إلى

النظام والاتقان ف العمل من قبل الاعبين والمدربين





لو جالك عرض من الدوري المصري الممتاز هتتواجد ؟



الدوري المصري شرف لاي حد يلعب فيه بس انا دلوقتي بسعي بره وبتمني إني أشرف بلدي وأهلي في مصر واكون من ضمن أسماء المصريين المحترفين في أوروبا





مين أحسن مدرب مصري وأجنبي لعبت معه وأستفدت من نصائحه ؟



في داخل مصر حقيقةً كلهم كانوا بينصحوني ولكن بالتحديد

كابتن "محمد فاروق " "ورضا زين " "وعظيمه" وخارج مصر مدير فني إسمه "بيار "



ما مدي صحة الأخبار المتداولة حول تفاوض فريق من الدرجة الأولى الإيطالي معك ؟



بالفعل هناك فريق في الدوري الإيطالي الممتاز تكلم معي وهو حالياً يتفاوض مع وكيلي ولكن لا يمكنني الإفصاح عنه وقريبا أن شاء سأكون في في الماركيتو الصيفي المقبل . ولكن نتمني من الله التوفيق وعاوزين دعواتك ليا .



في نهاية الحوار من الشخص المجهول الذي يدعمك منذ البداية ؟؟

الشخص المجهول هو عمي ، تعب معايا ف كل حاجه ، بيحاول وبيسعي ويشوف علشان اوصل لحلمي ويشوفني وأنا بمثل إسم مصر في إوروبا