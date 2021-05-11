بعد افتتاح السيسي لها.. تفاصيل أحدث وحدة قسطرة في الشرق الأوسط



تربعت وحدة القسطرة بمستشفى هيئة قناة السويس "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية، على عرش المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الارتقاء بالمنظومة الطبية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث وحدة قسطرة في الشرق الأوسط بعد افتتاح الرئيس السيسي.



١. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة القسطرة بمستشفى هيئة قناة السويس بمنطقة "نمرة 6".



٢. تحتوي وحدة قسطرة القلب، على جهاز "520Innova IGS"، وهو بمثابة أحدث جهاز للقسطرة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن الأطباء من عمل القسطرة القلبية والمخية والطرفية وملحقاتها.



٣. يحتوي القسم على وحدة إفاقة ورعاية أساسية متطورة للقلب تضم عشرة أسًرة مجهزة بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض (مونيتور)، فضلًا عن أجهزة الارواء الوريدي بالتنقيط وأجهزة التنفس الصناعي وجهاز أشعة متنقل وأجهزة الموجات الصوتية والدوبلر.



٤. ويحظى قسم القسطرة والقلب الجديد بوحدة قياسات حديثة للقلب، مزودة بأفضل أجهزة رسم القلب العادي وأجهزة رسم القلب بالمجهود وجهاز رسم القلب لمدة ٢٤ ساعة (هولتر).



٥. وكذلك، جهاز قياس الضغط لمدة ٢٤ ساعة (هولتر)، وجهاز الموجات الصوتية على القلب العادية والموجات الصوتية على القلب بالمجهود.



وكان الرئيس السيسى، شهد افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر الفيديو كونفرانس، منها محطات الملاحة ومحطات المياه وغيرها.



وافتتح المجموعة الأولى لمحطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه مصري لترتفع بذلك طاقة المحطة لـ480 ألف متر مكعب باليوم بما يكفي حاجة مدينة بورسعيد حتى عام 2038، ومحطة إرشاد الفردان، وهي ضمن 16 محطة على المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي، وجرى تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة.



كما شهد الرئيس، افتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري وشركة القناة للمواني بمدينة الإسماعيلية، حيث اشترت الهيئة 73 عمارة بواقع 1008 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وجرى تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية حيث تنتقل إليها شركة القناة والمواني، وتم التعاقد على 3 لانشات هي الأحدث لمكافحة التلوث والإنسكاب البترولي ومتوقع دخولها للخدمة خلال هذا الشهر.



وكذلك، افتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش بإجمالي 9 عمارات بإجمالي 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه.