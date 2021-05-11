مستشار الرئيس يوجه تحذيرا للمصريين بسبب الأدوية (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن أي لقاح يتم استخدامه داخل مصر لمرضى كورونا يتم فحصه من الجهات الرقابية.



وحذر "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، من استخدام بروتكولات العلاج المنتشرة على الإنترنت دون وصفة طبية لعلاج الكورونا، مشيرا إلى أنه لا يجب على أي شخص أن يتناول علاج دون الرجوع للطبيب حتى لا يضع نفسه في أزمة صحية.



واوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أنه حتى الىن لم يتم التوصل لعلاج ضد فيروس كورونا، وإنما يتم علاج الأعراض، مضيفا: "أرجو محدش يحصل على دواء دون استشارة طبيب".

