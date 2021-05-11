مطار القاهرة يسير اليوم 8 رحلات لروسيا

أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تسيير 8 رحلات دولية على مدار اليوم إلى روسيا الاتحادية تنقل على متنها 1322 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فان مبنى الركاب رقم 2 قد غادر منه 4 رحلات إلى وجهات بروسيا وهى موسكو وسان بطرس برج وكراسنودار وعلى متن هذه الرحلات 665 راكبا، فى حين يستقبل المطار 4 رحلات على متنهم 657 راكبا، وتتبع الرحلات عدد من الشركات المشغلة بينهم مصر للطيران و3 شركات روسية.



وكانت الرحلات الجوية قد أستأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة مؤخرا، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.