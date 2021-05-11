Advertisements

"كشف أثري جديد".. مقابر ذات طرز مختلفة في جبانة الحامدية سوهاج

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements


قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار نجحت في الكشف عن عدد ضخم من المقابر الصخرية.

وذلك في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري للمقابر الصخرية الموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج،

وأوضح أن تلك المقابر ذات طرز متعددة يصل عددها إلى قرابة ٢٥٠ مقبرة محفورة في عدة مستويات في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن. وتمتد تلك المقابر إلى فترات زمنية تتراوح بين نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي.

وأشار إلى أن من النماذج المكتشفة للمقابر، مقبرة ترجع إلى نهاية الدولة القديمة مكونه من مدخل يؤدي إلى صالة عرضية وبئر للدفن بالجنوب الشرقي وهي عبارة عن ممر منحدر يؤدي إلى غرفة صغيرة للدفن، وتم إعادة استخدام البئر مرة أخرى في عصور لاحقة.

وأوضح وزيري، أن تلك المقبرة تتميز بوجود باب وهمي عليه بقايا نقوش لكتابات هيروغليفية، بالإضافة إلى وجود بقايا لمناظر تخص صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح الاضاحي، وأشخاص تقدم القرابين الخاصة بالمتوفي.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 16 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 18 ساعة

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق