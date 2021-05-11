Advertisements

ماجي أنور تهدي الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة للشعب الفلسطيني

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

اهدت المنتجة والمخرجة ماجي انور الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة المقام اونلاين من لندن لفلسطين و للشعب الفلسطيني.

وقالت " ماجي" في تصريحات صحفية": ان ما حدث شىء موجع وضد الإنسانية ، واهداء هذه الدورة لكل قلب و بيت فلسطيني اقل ما يقدم"، متمنيه ان السلام يعم على البلاد و علي جميع الشعوب.

وهذه ليست المرة الأولي التي تقوم ماجي بهذه الخطوة حيث اهدت من قبل الدورة الثالثه المهرجان لشعب سوريا.


وكانت قد كشفت المنتجة والمخرجة ماجي أنور عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي والمقامة اونلاين من لندن، وتتكون اللجنة من الممثل و المخرج البريطاني شون كورنين، المنتج المصري هشام سليمان، المنتج الايطالي لورينزو كارفيلي

وأعلنت ماجي أنور عن فتح مسابقه جديدة للأفلام الانتاج القديم"، وهي الافلام التي مر عليها اكتر من سنتين من انتاجها و قالت ماجي انور ان الافلام التي انتجت منذ عام ٢٠٠٠ ختي ٢٠١٨ و لن تعرض بعد لابد من توفير دور عرض لها و عدم تجاهلها شرطا الا تكون قد شاركت في المهرجان من قبل للمشاركة في هذه المسابقه.

ومن شروط هذه المسابقة،

تاريخ الانتاج ٢٠٠٠ حتي ٢٠١٨
الافلام القصيره لا تزيد مدتها عن ٣٠ دق
الافلام الطويله اكتر من ٣٠ دق
الا يكون الفيلم قد شارك في المهرجان من قبل.

وكانت قد كشفت المنتجة والمخرجة ماجي أنور، عن مفاجأة جديدة لجمهور مهرجان فاتن حمامة السينمائي؛ حيث تعاقدت مع شركة في هوليوود قاموا بتصميم سينما تحمل أسم ماجي أنور، ليقدم عليها عروض المهرجان بالكامل أونلاين سواء الأفلام أو الورش.


وعبرت ماجي أنور، عن سعادتها بتلك الخطوة، وقالت في تصريحات صحفية: إن هذه المرة الاولى التي تعد فيها سينما خصيصيا في هوليوود من أجل مهرجان عربي.

وكانت المنتجة والمخرجة ماجي أنور قد أعلنت عن قيامها بعدد من التحضيرات الخاصة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي المقرر إقامته «اون لاين» بسبب فيروس كورونا، وفتحت باب التقديم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي والسيناريو بالدورة السابعة والمقرر انطلاقها الشهر القادم، ويغلق باب التقديم نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن ماجي أنور مخرجة، منتجة وكاتبة مصرية، ومؤسسة مهرجان فاتن حمامة السينمائي، اشتهرت بإخراج العديد من الأفلام التسجيلية التي تجسد من خلالها المشوار الفني لعدد من الفنانين مثل فيلم الفاتنة عن الراحلة فاتن حمامة.

أخبار تهمك

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ ساعة الا ربع

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 18 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق