Advertisements

إسرائيل تعلن مقتل سيدتين في القصف الصاروخي على عسقلان

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:07 م
قصف صاروخي
قصف صاروخي
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل سيدتين القصف الصاروخي من قطاع غزة على مدينة عسقلان.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في وقت سابق، بأن عشرات الصواريخ انطلقت من قطاع غزة إلى أسدود وعسقلان.

 

 وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل سيدتين غزة عسقلان القصف الصاروخي الاقصى اسرائيل

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إيقاف شيكابالا مباراتين بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الفصائل الفلسطينية تعلن توسيع القصف بعد استهداف منازل بغزة

إطلاق صواريخ من غزة على مؤتمر انتخابي لـ"نتنياهو" في أسدود

الجيش الإسرائيلي يستهدف 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في غزة

وسائل إعلام عبرية: إصابة 26 إسرائيليًا قي القصف الصاروخي على عسقلان

"القسام" تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم بقطاع غزة

عاجل.. عشرات الصواريخ تنطلق من غزة إلى أسدود وعسقلان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق