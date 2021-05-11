أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.