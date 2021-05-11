جسد الاختيار استشهاده.. من هو الرائد ماجد عبدالرازق ؟



شهدت أحداث مسلسل الاختيار لحظات تجسيد واقعة استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق ضمن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.



وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الرائد ماجد عبدالرازق بعد عرض واقعة استشهاده بالاختيار:





- تخرج في كلية الشرطة عام 2013، والتحق بقسم شرطة عين شمس "معاون مباحث".





- في عام 2017 تزوج الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق، بابنة شهيد أيضا، فهو زوج ابنة الشهيد العميد وائل طاحون، الذى استشهد عام 2015 على يد عناصر إرهابية أطلقوا الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية.



- استشهد في السابع من أبريل عام 2019، أثناء أداء مهمته في حفظ الأمن، وممارسة عمله الذى طالما أحبه في مطاردة عتاة الإجرام والمسجلين خطر، والاستجابة لاستغاثات المواطنين.



- استشهد أثناء تفقد الشهيد الحالة الأمنية بشارع طه حسين، في الرابعة فجرًا، حيث كان الظلام مُسيطرًا على شوارع النزهة، وخلال مرور الدورية، اشتبه في سيارة سوداء اللون لأنها كانت تحمل لوحات معدنيّة بيضاء اللون، ومدونة بخط اليد، كما كانت محملة بأربعة أشخاص، اقترب منهم لفحص المتواجدين، ليُفاجأ بشخصين نزلا من السيارة، وأشهرا أسلحتهم الآلية في وجهه ثم باقي الموجودين، فبادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته فلم يبق سوى صوت الرصاص، واستشهد.







- جاءت واقعة استشهاد "ماجد"، بعد 7 أيام فقط من ولادة طفلته الوحيدة "ليلى"، وكان الشهيد قد حدد يوم الخميس 11 أبريل 2019 موعدًا لعقيقة مولودته.



- في احتفالية عيد الشرطة رقم 68، كان الظهور الأبرز لزوجة الشهيد ماجد عبدالرازق مع والدتها وطفلتها "ليلى"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



