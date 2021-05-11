Advertisements

بتهمة السب والقذف.. ريهام سعيد تحرر محضر ضد حسن شاكوش

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

تقدم شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ ضد الفنان حسن شاكوش، بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض مطالبًا بمحاسبته وكذلك تعويض مدني مبدئي بقيمة 40 ألف جنيه.


وقال "سعيد" في بلاغه، أن حسن شاكوش قام
بتاريخ ٢٠٢١٥٧، بنشر فيديو مدته
١٤:٤٨ دقيقة عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي يهاجم ريهام سعيد ويصفها بعبارات تحتوي علي سب وقذف وخدش لسمعه العائلات إذ قال فى الدقيقة ١٠.٣٥ " انا بقي شوفت حاجات مش هينفع اتكلم فيها ومش هينفع احكي عنها أي حاجة"، باسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور ان
هناك شئ مخل يخفيه.


وتابع "سعيد" أن "شاكوش" إستغل شهره ريهام سعيد واقحامها في موضوع الفيديو ليحقق أرباحا مادية، إن ما ارتكبه المعلن يكون جريمة السب والقذف والطعن في الاعراض والتي يعاقب عليها القيإنون طبقا لنص المواد
١٧١ ٣٠٢، ٣٠٨ من قانون العقوبات.

أخبار تهمك

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 18 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق