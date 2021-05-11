بتهمة السب والقذف.. ريهام سعيد تحرر محضر ضد حسن شاكوش



تقدم شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ ضد الفنان حسن شاكوش، بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض مطالبًا بمحاسبته وكذلك تعويض مدني مبدئي بقيمة 40 ألف جنيه.





وقال "سعيد" في بلاغه، أن حسن شاكوش قام

بتاريخ ٢٠٢١٥٧، بنشر فيديو مدته

١٤:٤٨ دقيقة عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي يهاجم ريهام سعيد ويصفها بعبارات تحتوي علي سب وقذف وخدش لسمعه العائلات إذ قال فى الدقيقة ١٠.٣٥ " انا بقي شوفت حاجات مش هينفع اتكلم فيها ومش هينفع احكي عنها أي حاجة"، باسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور ان

هناك شئ مخل يخفيه.





وتابع "سعيد" أن "شاكوش" إستغل شهره ريهام سعيد واقحامها في موضوع الفيديو ليحقق أرباحا مادية، إن ما ارتكبه المعلن يكون جريمة السب والقذف والطعن في الاعراض والتي يعاقب عليها القيإنون طبقا لنص المواد

١٧١ ٣٠٢، ٣٠٨ من قانون العقوبات.

