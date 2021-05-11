المحامين تهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك وتطالب بمؤتمر دولي لنصرة القدس





هنأ عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة الأمة الإسلامية والعربية وأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمصريين وان يرفع عنهم الوباء والبلاء.



وطالب محي ان تتبني مصر مؤتمر دولي لنصرة القدس وفضح انتهاكات الأحتلال الإسرائيلي خاصة ان مصر اولي الدول التي تتبني القضية الفلسطينية ورغم كل ما حدث من تجاوزات حماس إلا ان مصر ترفعت عن الصغائر إيمانا بدورنا الرائد عربيا واقليميًا ولم تتخلي مصر يومًا عن القضية الفلسطينية وتصريحات الدولة المصرية من اليوم الأول كانت حاسمة وان الأوان لأن نفضح الأحتلال عالميًا بالأنتهاكات التي رأيناها صوت وصورة.



وأكد محي إن مصر بحاجة الآن لوحدة شعبها لمواجهة الوباء والإرهاب ونشر القيم الأخلاقية للرسول عليه الصلاة والسلام، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام وان تحقق لمصر وشعبا كل الخير والتنمية الشاملة في جميع أنحاء مصر".