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الليلة.. أحمد شيبة ضيف برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي، اليوم في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة"، الفنان أحمد شيبة، ويُذاع اللقاء عبر قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة 6:35 مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث "شيبة" في ذلك اللقاء عن بدايته الفنية، وعن وحقيقة سرقته لبعض الأغاني من زملائه، كما يكشف عن العديد من أسراره الشخصية.

وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة النجوم وتوجيه مجموعة من الأسئلة لهم، خلال عدد من الفقرات، ومواجهتهم بعدد من الأسرار والمواقف، التي من خلالها يتم التعرف على حقائق وجوانب جديدة في حياة الضيف، بجانب معرفة رأيه في عدد من الشخصيات.

فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

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