بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك



هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فخامة السيد الرئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وجاء بنص التهنئة:



"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب.".



