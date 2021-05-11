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جلسة عاجلة لحسن شاكوش لسبه ريهام سعيد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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صرح المحامي شعبان سعيد بانه قد تم تحديد جلسه عاجله لمحاكمه حسن شاكوش يوم 29 يونيو المقبل امام محكمه جنح بولاق الدكرور لاتهامه بالسب والقذف والاساءه لسمعة العائلات والمعاقب عليها طبقا لنص الماده 308 من قانون العقوبات بالحبس الذي يصل لثلاث سنوات والغرامه علاوه على التعويضات التي تراها المحكمه مناسبه.

كان قد اقام سعيد جنحه مباشره امام المحكمه المتخصصه يطالب فيها بتعويض مدنى مؤقت يصل الى 40 ألف جنيه بصفته وكيلا عن الاعلاميه ريهام سعيد ضد المشكو في حقه حسن شاكوش.

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