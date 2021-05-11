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التوقعات كاملة.. اعرف حالة الطقس خلال عيد الفطر

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك في ظل توقعات المصريين بوجود موجة حارة تسيطر على البلاد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب حسابات فلكية أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أظهرت أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) سيوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك:

- سيكون هناك استقرار بالطقس بشكل كبير خلال إجازة عيد الفطر المبارك مع انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

- درجات الحرارة ستكون مرتفعة قليلًا على محافظات جنوب الصعيد، والرياح معتدلة على بعض المناطق وتنشط أحيانا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما يلطف بشكل أكبر من حرارة الجو.

- يسود طقس الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر معتدل على القاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

- أول أيام العيد سيكون الطقس لطيف ليلا مع غياب الشمس، ولكن سيشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

- ثاني أيام العيد سيكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد؟ مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد

- ثالث أيام العيد سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

- نشاط الرياح سيزيد إحساسنا بتحسن حالة الجو ويجعلنا نشعر بتحسن وأجواء ربيعية، مع فرص أمطار خفيفة رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر غير مؤثرة.

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