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إسرائيل: 31 جريحًا جراء القصف الصاروخي على عسقلان

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات في صفوف الإسرائيليين إلى 31 من جراء القصف الصاروخي على عسقلان.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن إصابة 6 إسرائيليين (بينهم أربعة أفراد من نفس العائلة) إثر القصف الصاروخي على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

 

وأصيب الأب (40 عاما) بإصابة متوسطة الخطورة في الرأس والأم (39 عاما) فى حالة متوسطة وطفلان، تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، في حالة خفيفة، ورجل يبلغ من العمر 63 عاما وامرأة تبلغ من العمر 82 عاما في حالة عادية، وفقًا للإعلام الإسرائيلي.

 

وقد أكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

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قصف صاروخي فلسطين عسقلان القدس اسرائيل

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