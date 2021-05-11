مصر للطيران تسير غدا 50 رحلة جوية

أعلنت مصر للطيران، عن تسيير 50 رحلة جوية، غدا الأربعاء، بمعدل 26 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، أمستردام، باريس، موسكو، أبوظبي، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الشارقة، مسقط، أديس أبابا"، و19 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميعهذه الرحلات أكثر من 4622 راكبا.



وكانت أعلنت شركة مصر للطيران تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ(التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.



ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيًا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.