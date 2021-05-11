بعد أحداث الشيخ جراح.. كيف دعم المشاهير المصريين فلسطين؟

الأيام الأخيرة دعم عدد كبير من المشاهير لفلسطين بسبب أحداث حي الشيخ جراح الذي شهد محاولات تهجير من قبل الاسرائيلين للسكان الفلسطينيين.



وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.



محمد النني

فوجه المصري محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسالة دعم للشعب الفلسطيني على خلفية الأحداث في القدس وغزة.



ونشر النني صورا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لمدينة القدس، وعلق عليها قائلا: "قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين".



كريم عبدالعزيز

كما الفنان كريم عبدالعزيز على دعم الشعب الفلسطيني، بسبب ما يتعرضون له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وغرد "عبدالعزيز"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة لأبد الآبدين، ربنا ينصر إخواتنا الفلسطينيين".



رامي صبري

وكشف المطرب رامى صبرى، عن كلمات أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان “القضية مكملة”، لدعم الشعب الفلسطيني والقدس، ضد اعتداءات جيش الاحتلال التي اسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، في محاولات لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ الجراح.



ونشر صبرى مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع انستجرام، لكلمات الاغنية التي جاءت كالآتي:”بيب تسملك مش جبان، بص الشجاعة الى في عنيه، الأرض ارضه من زمان، انت الى متقل عليه، طمعك وجشعك دول عموك من الإنسانية جردوك، وبقيت شايفها أرض أبوك مش أرضهم ولا أرضنا، لسه القضية مكملة ولسه الحكاية مطولة، واكيد نهاية اللى افتري أكبر عقاب من ربنا”.



محمد رمضان

كما نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام وجه من خلاله رسالة للفلسطينيين قائلًا: "ربنا وقلبنا مع إخواتنا الفلسطينين، ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته،ويقويكم وثقة في الله تبقوا في أحسن حال دائمًا، ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر"، علق على الفيديو قائلًا "فلسطين في القلب، أنا عربي وأفتخر".



محمد هنيدي

وحرص الفنان محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح، من خلال صورة نشرها حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق محمد هنيدي قائلا: "في صمت العالم.. سنرسل اصواتكم للعالم.. انقذوا حي الشيخ جراح.. SaveSheikhJarrah".



عمرو السولية

دعم عمرو السولية لاعب النادى الاهلى، الشعب الفلسطيني الشقيق في أزمته مع العدوان الصهيوني، ونشر صورة لـ مسجد قبة الصخرة بالقدس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وعلق عمرو السولية على الصورة بوضع علم فلسطين.

