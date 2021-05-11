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روسيا تعلن اعتراض 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، اليوم الثلاثاء، 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود، وفقًا لدائرة الإعلام لأسطول البحر الأسود الروسي.

 

وسجلت الرادارات الروسية، في 11 مايو الجاري أهدافا جوية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود كانت تقترب من الحدود الروسية.

 

وقالت دائرة الإعلام لأسطول البحر الأسود الروسي: "ولتحديد ومنع انتهاكات الحدود حلقت مقاتلة "سو-30" إلى الجو... وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرتان تكتيكيتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة التزويد بالوقود من طراز "C-135" التابعة للقوات الجوية الفرنسية وكانت المقاتلة الروسية ترافقها فوق البحر الأسود".

 

وأضافت أن المقاتلة لم تسمح بدخول الطائرات الفرنسية الأجواء الروسية، مشددة على أن تحليق الطائرة الروسية جرى وفق القوانين الدولية.

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روسيا البحر الأسود اعتراض 3 طائرات

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