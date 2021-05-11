الليلة..نسرين أمين ضيفة برنامج "العرافة" مع بسمة وهبة



تستضيف الإعلامية بسمة وهبة الليلة في برنامجها "العرافة"،الفنانة نسرين أمين، ويُذاع اللقاء عبر قناة "المحور"، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً.





ومن المقرر أن تتحدث نسرين أمين خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والمهنية، كما توضح سبب خلافاتها في مع بعض الفنانات في الفترة الأخيرة.



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.