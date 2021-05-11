مصانع الدلتا للسكر تيسر استلام محصول البنجر من المزارعين خلال أيام عيد الفطر

فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار توفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت ،أعلنت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب استمرار تشغيل مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر المبارك لتوفير سلعة السكر للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





‬ويأتي ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، شركات بنجر السكر باستمرار وتيسير استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول ،وانتظام انتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين .





‬وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب ،أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و552 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 215 الف سكر أبيض سائب وكذلك انتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا انتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، ، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية‪ . ‬وأوضح " أبو اليزيد" انه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن ،كما انه من المستهدف أيضا انتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك انتاج 140 ألف طن " لب بنجر " لاستخدامه فى صناعة الأعلاف ،وذلك نتيجة تطوير خطوط الانتاج و رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 الف طن بنجر يوميا، مما ساهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر وكذلك زيادة معدلات انتاج المولاس‪ .‬





جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور / على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد زار مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ منذ ثلاثة أسابيع بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف الى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 الآف طن سكر يوميا‪ ‬ ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة حيث شهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل‪ ‬.





واطلع الوزير علي إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والزائرين بالمصانع ، كما أطلع الوزير على أعمال موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني و العمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين ومنعا لآى تلاعب.





واشاد الوزير بمنظومة التطوير كما تفقد الوزير معامل الاستقبال و التحاليل لعينات البنجر الموردة ،كما قام الوزير بالتوقيع فى دفتر الزيارات بالمصنع معربا عن سعاته بما شهده من عمليات تطوير فى خطوط الإنتاج الميكنة بدايه من استلام محصول البنجر من المزارعين بالباركود لضمان الشفافية فى الأوزان.