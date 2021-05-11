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أسهم التكنولوجيا تدفع مؤشرات وول ستريت للهبوط

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على هبوط حاد وفقد ناسداك اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، متأثرا بالأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في ظل موجة تكهنات عالية مدفوعة بمخاوف بشأن التضخم.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 286 نقطة بما يعادل 2.13 بالمئة إلى 13115.854 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.1 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 34572.74 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 38.1 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 4150.34 نقطة

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