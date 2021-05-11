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تعرف على موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29.. خطة "الخديوي" للانتقام من المتورطين في ذبح شقيقه

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:19 م
اللي مالوش كبير
اللي مالوش كبير
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تعرف على موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29.. خطة "الخديوي" للانتقام من المتورطين في ذبح شقيقه

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29 للوقوف على خطة سيف الخديوي للانتقام من المتورطين في ذبح شقيقه مالك الذين ذبحوه في رسالة تحذير للخديوي.

موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29
يأتي موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29 على شاشة قناة cbc في الساعة 9.15 مساءًا، والإعادة على نفس القناة الساعة 2 صباحًا بعد منتصف الليل، والساعة 5.15 عصرًا.

في مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29، يترقب الجمهور موقف قدرية طليقة سيف الخديوي وزوجة رفعت الدهبي بعدما توعدت الدهبي بالانتقام منه حال معرفتها إذا كان السبب في مقتل مالك، وإذا ما كانت ستكتشف خيانة حمزة وتخبر الخديوي بنفسها خاصة أنّها كانت تحب مالك الذي شاركت في تربيته وهو طفل صغير وتعتبره أحد أبنائها.

مسلسل اللي مالوش كبير
وشهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28 مفاجأة كشفتها غزل لوالدتها، وهي أنّها حامل، لكنها في ذات الوقت تشعر بالقلق لتفكير سيف الخديوي في الثأر لمقتل شقيقه مالك.

ومفاجأة أخرى في مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28 كانت في انتظار نادين أرملة عابد تيمور، وعماد شقيق غزل، حين كانا في مكتب المحامي لمعرفة كيفية توزيع التركة وقيمة الأموال في البنوك، إلا أنّ المحامي فاجأهما بأنّ الميراث 100 ألف جنيه فقط سترثه نادين بعد تقسيمه مع أبناء عمومة عابد تيمور.

وفي الوقت الذي انفعلت فيه نادين على المحامي بسبب الأخبار السيئة عن الميراث، إلا أنّ المحامي أكد لها قيام عابد تيمور قبل انتحاره كتب جميع ممتلكاته لأحد الأشخاص رافضًا الإفصاح عنه، وهى المفاجآة الأخرى التي ستكون في انتظار الجميع عندما يعلمون أنّ ممتلكات عابد تيمور ذهبت لغزل وريثته الوحيدة رغم طلاقه لها مجبرًا.

تعرف على موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29.. خطة "الخديوي" للانتقام من المتورطين في ذبح شقيقه

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