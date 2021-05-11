موسيماني يستقر على إعادة جلاد الحراس إلى الأهلي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة أحمد ياسر ريان المعار لسيراميكا نهاية الموسم للمارد الأحمر.









وكان ريان قد انتقل لسيراميكا كيلو باترا لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتنتهي بنهاية الموسم الحالي.









ويقدم أحمد ريان موسما رائعا مع سيراميكا، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري حتى الآن برصيد 10 أهداف، مما أجبر موسيماني يقرر عودته نهاية الموسم من الإعارة لتدعيم خط هجوم الأهلي في الموسم المقبل.









وحسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت بينهما أمس على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.