الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا

يسعى نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب وسط فريق قوانتشو الصيني.





ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى جولاتها النهائية.





وأوضحت الصحيفة أن تاليسكا (27 عاماً) سينضم إلى الهلال بعقد لمدة عامين، بحيث يتقاضى في العام الواحد مبلغ 5.5 مليون دولار.





يذكر أن عقد تاليسكا مع الفريق الصيني ينتهي في يونيو من العام المقبل.





وكان تاليسكا قد بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل من خلاله إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى بشكتاش التركي، ثم انتقل إلى قوانتشو الصيني على سبيل الإعارة في يوليو عام 2018، قبل أن ينتقل نهائياً إلى هناك في يناير عام 2019.





وسيصبح تاليسكا اللاعب الثاني الذي يتعاقد معه الهلال، بعد تعاقده مع لاعب بورتو البرتغالي، موسى ماريغا، والذي سينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.





ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الشباب صاحب المركز الثاني.



