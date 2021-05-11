Advertisements

الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
يسعى نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب وسط فريق قوانتشو الصيني.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى جولاتها النهائية.

وأوضحت الصحيفة أن تاليسكا (27 عاماً) سينضم إلى الهلال بعقد لمدة عامين، بحيث يتقاضى في العام الواحد مبلغ 5.5 مليون دولار.

يذكر أن عقد تاليسكا مع الفريق الصيني ينتهي في يونيو من العام المقبل.

وكان تاليسكا قد بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل من خلاله إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى بشكتاش التركي، ثم انتقل إلى قوانتشو الصيني على سبيل الإعارة في يوليو عام 2018، قبل أن ينتقل نهائياً إلى هناك في يناير عام 2019.

وسيصبح تاليسكا اللاعب الثاني الذي يتعاقد معه الهلال، بعد تعاقده مع لاعب بورتو البرتغالي، موسى ماريغا، والذي سينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الشباب صاحب المركز الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الهلال السعودي البرازيلي أندرسون تاليسكا أندرسون تاليسكا

أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي يتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي

الهلال السعودي يطلب ضم جوناس أوليفيرا بـ14 مليون يورو

تعثر جديد يواجه مفاوضات الهلال السعودي مع مهاجم بنفيكا

مهاجم بنفيكا يشعل الصراع بين عمالقة الدوري السعودي

الهلال السعودي يواصل سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد.. ولاعب بيشكتاش يقترب بشدة

مفاجأة.. هل عرض "نجم الهلال" نفسه على نادي النصر ؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق