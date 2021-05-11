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ننشر حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 12/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:26 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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ننشر حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 12/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ، غدا الأربعاء، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا
وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء، إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 32 18

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 31 17

طنطا 30 18

شبين الكوم 31 18

دمنهور 28 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 15

السلوم 25 14

سيوة 33 15

بورسعيد 26 18

دمياط 25 18

الزقازيق 32 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 21

نخل 31 13

نويبع 34 22

طابا 31 19

كاترين 34 13

الطور 35 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 20

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 34 23

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 36 25

إدفو 37 25

أبو سمبل 36 23

الوادي الجديد 37 20

شلاتين 35 24

أبو رماد 36 23

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 25  


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