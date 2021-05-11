محمد صلاح ضمن قائمة أكثر اللاعبين صنعا للأهداف في العالم

شهدت قائمة أكثر لاعبى الدوري الإنجليزي الممتاز صنعا للأهداف في جميع البطولات منذ الموسم الماضى 2019-2020 حتى الآن تواجد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وفقا للإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الأرقام القياسية.

وجاء محمد صلاح في المركز السادس بقائمة أكثر لاعبى البريميرليج صنعا للأهداف كل المسابقات منذ موسم 2019-2020، برصيد 18 تمريرة حاسمة متساويا مع الثنائى هارى كين وجاك جريليش.

وضمت قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزى صنعا للأهداف في جميع البطولات منذ 2019/20 كلا من:

39 تمريرة حاسمة - كيفين دي بروين

28 تمريرة حاسمة - برونو فيرنانديز، سون هيونج مين

22 تمريرة حاسمة - ألكسندر أرنولد

20 تمريرة حاسمة - رياض محرز ، روبرتو فيرمينو ، ماركوس راشفورد

19 تمريرة حاسمة - ساكا ، فودين ، برناردو سيلفا

18 تمريرة حاسمة - محمد صلاح ، هارى كين ، جريليش