أطلق السيسي إشارة دخولها إلى الخدمة.. ما هي الكراكة مهاب مميش؟

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة دخول الكراكة مهاب مميش إلى الخدمة، وانضمامها للأسطول البحري التابع لهيئة قناة السويس، بعد رفع العلم المصري عليها.



جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، لافتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش، رئيس هئة قناة السويس السابق، ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وهنأ الرئيس السيسي، العاملين بالكراكة، قائلا: "مبروك"، وذلك بعد انضمام الكراكة إلى أسطول الهيئة البحرى.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الكراكة مهاب مميش:



- يبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 مترا، وعرضها 23 مترا



- عمق الكراكة 7.70 مترا، والغاطس 5.50 متر.



- إنتاجية الكراكة 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة على طول 4 كيلومترات.



- القدرة الكلية للكراكة تبلغ 29190 كيلو وات.



- يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية.



- تعد الكراكة واحدة من أكبر كراكات الشرق الأوسط.



- خضعت الكراكة لتجارب الرصيف والبحر في هولندا، بعد إنزالها من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه.



- الكراكة مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.



- الكراكة تعزز قدرات أسطول كراكات هيئة قناة السويس، وتساهم في رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها، من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي.



- الكراكة تعد نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي يأتي في مقدمتها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.



- المواصفات الفنية للكراكة تلائم العمل في قناة السويس والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلًا.



أطلق على الكراكة اسم مهاب مميش، نسبة للفريق مهاب مميش، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والذي يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.



- في يوم 9 أبريل الماضي، وصلت الكراكة لمنطقة غاطس بورسعيد، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU".



- في يوم 10 أبريل الماضي، عبرت الكراكة قناة السويس ضمن قافلة الشمال، قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.



- تمت إجراءات فصل الكراكة عن السفينة تحت إشراف ومتابعة من هيئة قناة السويس، وبتنسيق كامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية.



- تولت قاطرات الهيئة تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.