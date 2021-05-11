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مسلسل المداح الحلقة 30 | تعرف على موعد عرض الحلقة الثلاثون والاخيرة من مسلسل المداح ومواعيد الإعادة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:31 م
مسلسل المداح الحلقة 30
مسلسل المداح الحلقة 30
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مسلسل المداح الحلقة 30 | تعرف على موعد عرض الحلقة الثلاثون والاخيرة من مسلسل المداح ومواعيد الإعادة

مع التطورات السريعة في أحداث مسلسل المداح يوميًا، يبقى المشاهدون يوميًا في ترقب لموعد عرض الحلقة الجديدة، لذا يبحث الكثيرون اليوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021، عن موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 30 خاصة وأنّ المسلسل جرى تصنيفه ضمن المسلسلات الأعلى والأكثر مشاهدة ضمن سباق الدراما الرمضانية 2021.

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 30
موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 30 يوميًا الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة «النهار»، والإعادة الأولى الساعة 04:05 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 4 عصرًا، ويعرض عبر فضائية «النهار دراما» الساعة 10 مساءً.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ملخص أحداث الحلقات السابقة من مسلسل المداح
وشهدت أحداث مسلسل المداح في الحلقات السابقة ذهاب «رحاب» التي تجسد شخصيتها نسرين طافش، إلى «صابر» ويجسد شخصيته حمادة هلال لتصل معه إلى حل بشأن المرأة التي تزعم أنّها والدته وزوجة والدها «غالب» والذي جسد شخصيته جمال عبدالناصر، ليفاجأ «صابر» بفيديو يتضمن إفادة من امرأة بأنّها والدة «صابر المداح».

وبعد ذلك يتأكد «صابر» أنّ «الشيخ مصباح» هو الذي خطط لإذاعة هذا الفيديو، ويأمر بإحضار المرأة التي ظهرت في الفيديو الأول ليطلب منها أن تصور فيديو آخر تنفي خلاله هذه الشهادة، كما يأمر «الشيخ مصباح» بتصوير فيديو يظهر خلاله ينفي كل ما ردده عن «صابر».

كما شهدت أحداث الحلقات حضور رجل من أهل القرية إلى منزل «صابر المداح» ليخبره بقصة المرأة «فيفي» والتي تدعي أنّها والدته، كما يصل الصحفي «عمرو» ويجسد شخصيته عمرو رمزي، إلى عنوان منزلها، ليطلب منه «صابر» أن يقتفي أثرها ويتأكد من وجودها. 

ويذهب «صابر» إلى العنوان الذي أخبره به الصحفي «عمرو» ليجد امرأة تؤكد له أنّها والدته، وتنفي أنّ «غالب» هو والده، وتؤكد له أنّ «الشيخ سلام» ويجسد شخصيته أحمد بدير هو والده الشرعي. 

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مسلسل المداح الحلقة الاخيرة مسلسل المداح الحلقة 30 الحلقة 30 من مسلسل المداح

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