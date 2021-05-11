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مواصفاتها وطريقة شحنها.. معلومات عن السيارة الكهربائية "نصر E70"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل الدولة المصرية جهودها، لتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية، وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات، والحفاظ على البيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الاهتمام المصري بإنتاج السيارات الكهبائية، إيمانا بضرورة تعظيم لاستفادة من الطاقة النظيفة، والتزاما تجاه البيئة، وسعيا إلى التقليل من الآثار السلبية لعوادم السيارات، والتقليل من استخدام الطاقة غير النظيفة، بما يؤكد حرص مصر على التعاطى مع التوجه العالمي الذي يهدف للحفاظ على البيئة، والتقليل من آثار التغيرات المناخية.

ومن بين المساعى المصرية نحو تحقيق ذلك، خطواتها المتسارعة نحو إنتاج السيارات الكهربائية، التي تعتمد في الأساس على الشحن الكهربائى، بدلا من استخدام الوقود والمواد البترولية.

وفي هذا السياق، قام هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين، والتي تم استيراد 13 منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، إذ تعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات، والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة 3 شهور.

وناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف انواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن السيارة الكهربائية "نصر E70":

- تستهدف مصر البدء في إنتاج السيارة الكهربائية "نصر E70" بالكامل في منتصف عام 2022 المقبل.

- يمكن شحن السيارة الكهربائية "نصر E70" بشواحن متباينة السرعات.

- أبطأ شواحن السيارة الكهربائية هي الشواحن المنزلية، بقدرة 2.3 كيلو وات في الساعة، والتي يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أي تجهيزات كهربائية.

- هناك نوع آخر من الشواحن بقدرة 7.3 كيلووات في الساعة، تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء (30-40 أمبير)، وثمنها حوالي 5 آلاف جنيه.

- النوع الثالث من الشواحن قادر على شحن كامل البطارية في 6 إلى 7ساعات.

- تتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة الكهربائية "نصر E70" السير لمسافة 400 كيلومتر.

- أما النوع الثاني من الشواحن، والذي يتم استخدامه في أغلب المحطات العامة في العالم سرعته 22 كيلو وات ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E70 في 4 ساعات.

- بدأت لجنة تضم ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام والمحافظات وشركة إنفينيتي وجمعية مالكي وسائقي التاكسي الأبيض، أعمال تحديد مواقع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بمحافظة الجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

- يبلغ عدد المحطات العامة الحالية المخصصة لشحن السيارة حوالي 75 محطة.

- من المستهدف زيادة عدد محطات الشحن إلى نحو 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة.

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وزارة قطاع الأعمال العام سيارة نصر E70 سيارة كهربائية السيارة الكهربائية

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