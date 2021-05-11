صحة الدقهلية تعلن بدء فعاليات تطعيم لقاح فيروس كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء فعاليات تطعيم لقاح فيروس كورونا في 12 مركز جديد للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس.



واشار الي ان المراكز الجديده لتطعيم كورونا هي (مستشفى اتميدة ومستشفى دماص مركز ميت غمر، م. الجمالية، م. المطرية، م. ميت سلسيل، م. شبراهور وم. المقاطعة بمركز السنبلاوين، مستشفى رمد المنصورة، مركز طب اسرة شها وميت على والبرامون، مركز طب اسرة الشوامي بمركز بلقاس).



ووجه وكيل صحة الدقهلية قيادات المديرية ومديري الادارات الصحية للقيام بجولات ميدانية للتاكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها وتفعيلها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا وحث مديري المستشفيات والادارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.



الجدير بالذكر انه تم اضافة 12 مركز جديد بالإضافة إلى ( طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة العام الجديد، صهرجت الكبرى بميت غمر، مستشفى شربين،مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمي الامديد) وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 25 مركز.



واشار مكي الى ان المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg





كما جدد وكيل الوزارة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.







بناء على تعليمات الدكتورو هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح