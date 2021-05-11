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عاجل.. السيطرة على حريق بقرية الحرية في قنا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على حريق نشب في منزل بقرية الحرية بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق في منزل بقرية الحرية بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب أسامة حمدي، بالدفع بـ3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر في الأرواح.

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