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مياه الفيوم تستعد لعيد الفطر المبارك.. وتناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أهمية تشكيل لجنة من مسؤلى الطوارئ والشبكات لمتابعة أعمال تسليك وتطهير غرف الصرف الصحى والتأكيد على جاهزيتها استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد على أهمية عمل النوبتجيات والواردى والوقوف على حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها المناطق الساخنة بالمحافظة والتأكيد على استمرار وانتظام سير العمل خلال فترة الأجازة، والتعامل الجاد والفورى مع أى مشكلة فى وقتها.

وناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء أى مواد صلبة ومواد دهنية تساعد على تكوين تجمع الرواسب الأمر الذى يسبب انسدادات وطفوحات بصور فجائية.

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