حريق ضخم يلتهم حوش مواشي بقنا



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق نشب في حوش منزل بقرية القلمينا بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.



وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارتين، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة ونفوق بقرة وجاموسة، دون خسائر في الأرواح.



سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على حريق نشب في حوش منزل بقرية القلمينا بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.