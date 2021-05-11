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عضو بـ "الشيوخ": دعم الرئيس لتطوير المجري الملاحي لقناة السويس لمواكبة تطورات حركة التجارة العالمية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، يأتي من حرصه على مواكبة تطورات حركة التجارة العالمية، باعتبار القناة أحد أهم المشاريع القومية التي من شأنها تجذب المزيد من فرص الاستثمار.


وأضاف منظور، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس لها أهمية كبرى وعظمى ليست لمصر فقط بل لكافة دول العالم، مُؤكدًا أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية في المناطق على طول القناة في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة، مُشيرًا إلى أن خطط تطوير القناة استهدفت تحولها من معبر تجاري ذو أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة في حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، مُذكرًا أنه في السنوات الأخيرة الماضية شهدت قناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتي غيرت معالم المنطقة وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية.


كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير القناة سيساهم في زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المُتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، وكذلك الإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها.

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