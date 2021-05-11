Advertisements

الزمالك يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الأعداد الزائدة في القمة .. والتنمر ضد اللاعبين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صباح اليوم بمذكرة واحتجاج رسمي للجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك ضد النادي الأهلي صاحب حق تنظيم مباراة الفريقين أمس، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

وتضمنت مذكرة الاحتجاج وشكوى الزمالك الاعتراض على الأعداد الزائدة من الجماهير التي حضرت المباراة، وأكدت على رفض الزمالك خوض اللقاء إلا بعد خروج تلك الأعداد التي سمحت إدارة الأهلي بحضورهم رغم إقامة المباريات بدون جماهير، وأنها استجابت لطلب مراقب المباراة بخوض المباراة مع إثبات الواقعة بتقريره وحتى لا يفتعل الزمالك أزمات للكرة المصرية وخاض المباراة بصورة طبيعية.

كما تضمنت المذكرة رصدا للسب والقذف والتنمر من الحضور تجاه لاعبي الزمالك على مدار شوطي اللقاء لاسيما قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وطالبت إدارة النادي اتحاد الكرة بالتحقيق واتخاذ ما يلزم لضمان الحفاظ على حقوق الأندية، ولعدم تكرار مثل هذه الأمور الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على إعادة جلاد الحراس إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 19 ساعة

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق