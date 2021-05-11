الزمالك يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الأعداد الزائدة في القمة .. والتنمر ضد اللاعبين

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صباح اليوم بمذكرة واحتجاج رسمي للجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك ضد النادي الأهلي صاحب حق تنظيم مباراة الفريقين أمس، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

وتضمنت مذكرة الاحتجاج وشكوى الزمالك الاعتراض على الأعداد الزائدة من الجماهير التي حضرت المباراة، وأكدت على رفض الزمالك خوض اللقاء إلا بعد خروج تلك الأعداد التي سمحت إدارة الأهلي بحضورهم رغم إقامة المباريات بدون جماهير، وأنها استجابت لطلب مراقب المباراة بخوض المباراة مع إثبات الواقعة بتقريره وحتى لا يفتعل الزمالك أزمات للكرة المصرية وخاض المباراة بصورة طبيعية.

كما تضمنت المذكرة رصدا للسب والقذف والتنمر من الحضور تجاه لاعبي الزمالك على مدار شوطي اللقاء لاسيما قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وطالبت إدارة النادي اتحاد الكرة بالتحقيق واتخاذ ما يلزم لضمان الحفاظ على حقوق الأندية، ولعدم تكرار مثل هذه الأمور الفترة المقبلة.